Седьмой по счету вывозной рейс вылетел из Парижа в Москву

На борту находятся 244 гражданина РФ, 16 граждан Франции и один украинец, отметили в посольстве. Рейс вылетел в 20.18 (21.18 мск).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.