https://ria.ru/20200711/1574223055.html
Седьмой по счету вывозной рейс вылетел из Парижа в Москву
Седьмой по счету вывозной рейс вылетел из Парижа в Москву в субботу вечером, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:39
2020-07-11T21:39
распространение нового коронавируса
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в мире
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https://ria.ru/20200711/1574211525.html
москва
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, москва, франция, париж, в мире