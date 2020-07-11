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Седьмой по счету вывозной рейс вылетел из Парижа в Москву
Седьмой по счету вывозной рейс вылетел из Парижа в Москву в субботу вечером, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, москва, франция, париж, в мире

Седьмой по счету вывозной рейс вылетел из Парижа в Москву

21:39 11.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Седьмой по счету вывозной рейс вылетел из Парижа в Москву в субботу вечером, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.
На борту находятся 244 гражданина РФ, 16 граждан Франции и один украинец, отметили в посольстве. Рейс вылетел в 20.18 (21.18 мск).
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
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Российское посольство сообщило о вывозном рейсе из Уганды 17 июля
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваФранцияПарижВ мире
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