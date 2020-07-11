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В Коми возобновили работу фитнес-центры и спортклубы
Фитнес-центры и спортивные клубы возобновили работу в Коми, за исключением Воркуты и Усинска, сообщает республиканское правительство. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:37
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353
60
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В Коми возобновили работу фитнес-центры и спортклубы

21:37 11.07.2020
495
© Depositphotos / VitalikRadkoЗанятие йогой
Занятие йогой
© Depositphotos / VitalikRadko
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Фитнес-центры и спортивные клубы возобновили работу в Коми, за исключением Воркуты и Усинска, сообщает республиканское правительство.
"С 11 июля в Коми, за исключением Воркуты и Усинска, возобновляют работу… объекты… для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд России и республики Коми, фитнес-центры и спортклубы (без использования бассейнов)", - говорится в сообщении.
Также сняты ограничения на работу турагентств, уточнены требования к работе библиотек с учетом эпидобстановки. Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам и закусочным предписано с воскресенья не обслуживать посетителей с 23.00 до 08.00 мск.
Как уточняют власти региона, до 10 августа продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для жителей Коми, имеющих хронические заболевания. Сохраняется обязательное использование масок и перчаток в магазинах, аптеках и общественном транспорте, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
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Ранее врио главы Коми Владимир Уйба сообщал, что новые случаи заболевания COVID-19 в Коми в последнее время возникают в основном за счет распространения инфекции в Воркуте и Усинске.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на субботу в Коми подтверждено 4179 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 72 случая. Выздоровели 2288 человек, в том числе 60 за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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