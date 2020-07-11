https://ria.ru/20200711/1574222964.html
В Коми возобновили работу фитнес-центры и спортклубы
Фитнес-центры и спортивные клубы возобновили работу в Коми, за исключением Воркуты и Усинска, сообщает республиканское правительство. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:37
2020-07-11T21:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир уйба
республика коми
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574162070_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_f61222e6b366d9244b5647ce1e7dbd83.jpg
https://ria.ru/20200710/1574184233.html
республика коми
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574162070_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_f61222e6b366d9244b5647ce1e7dbd83.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574162070_42:0:1822:1335_1400x0_80_0_0_644e4cd1622d610cf1d59c0fc78f3ddd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574162070_264:0:1599:1335_1400x0_80_0_0_f7e98822933a780bdcc91fe60a8b976a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир уйба, республика коми, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости.
Фитнес-центры и спортивные клубы возобновили работу в Коми, за исключением Воркуты
и Усинска
, сообщает республиканское правительство.
"С 11 июля в Коми, за исключением Воркуты и Усинска, возобновляют работу… объекты… для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд России и республики Коми, фитнес-центры и спортклубы (без использования бассейнов)", - говорится в сообщении.
Также сняты ограничения на работу турагентств, уточнены требования к работе библиотек с учетом эпидобстановки. Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам и закусочным предписано с воскресенья не обслуживать посетителей с 23.00 до 08.00 мск.
Как уточняют власти региона, до 10 августа продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для жителей Коми, имеющих хронические заболевания. Сохраняется обязательное использование масок и перчаток в магазинах, аптеках и общественном транспорте, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Ранее врио главы Коми Владимир Уйба
сообщал, что новые случаи заболевания COVID-19 в Коми в последнее время возникают в основном за счет распространения инфекции в Воркуте и Усинске.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора
, на субботу в Коми подтверждено 4179 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 72 случая. Выздоровели 2288 человек, в том числе 60 за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.