В Коми возобновили работу фитнес-центры и спортклубы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Фитнес-центры и спортивные клубы возобновили работу в Коми, за исключением Фитнес-центры и спортивные клубы возобновили работу в Коми, за исключением Воркуты Усинска , сообщает республиканское правительство.

"С 11 июля в Коми, за исключением Воркуты и Усинска, возобновляют работу… объекты… для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд России и республики Коми, фитнес-центры и спортклубы (без использования бассейнов)", - говорится в сообщении.

Также сняты ограничения на работу турагентств, уточнены требования к работе библиотек с учетом эпидобстановки. Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам и закусочным предписано с воскресенья не обслуживать посетителей с 23.00 до 08.00 мск.

Как уточняют власти региона, до 10 августа продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для жителей Коми, имеющих хронические заболевания. Сохраняется обязательное использование масок и перчаток в магазинах, аптеках и общественном транспорте, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее врио главы Коми Владимир Уйба сообщал, что новые случаи заболевания COVID-19 в Коми в последнее время возникают в основном за счет распространения инфекции в Воркуте и Усинске.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора , на субботу в Коми подтверждено 4179 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 72 случая. Выздоровели 2288 человек, в том числе 60 за сутки.