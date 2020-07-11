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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
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В Твери восстановили портрет-граффити Солженицына
Портрет-граффити Александра Солженицына вновь появился на фасаде одного из домов в центре Твери, сообщает телеграм-канал областного правительства. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:25
тверская область
игорь руденя
александр солженицын
тверь
общество
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игорь руденя, александр солженицын, тверь, общество

В Твери восстановили портрет-граффити Солженицына

21:24 11.07.2020 (обновлено: 21:25 11.07.2020)
256
© РИА Новости / А. Натрускин / Перейти в фотобанкПисатель Александр Солженицын отвечает на вопросы корреспондентов на пресс-конференции во Владивостоке.
Писатель Александр Солженицын отвечает на вопросы корреспондентов на пресс-конференции во Владивостоке.
© РИА Новости / А. Натрускин
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ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. Портрет-граффити Александра Солженицына вновь появился на фасаде одного из домов в центре Твери, сообщает телеграм-канал областного правительства.
Воссоздал изображение, которое ранее было уничтожено неизвестными, художник Виктор Лебедев
По поручению губернатора области Игоря Рудени новая поверхность для граффити была найдена на заметном месте в центре города.
"Портрет с надписью "Жить не по лжи! А.И. Солженицын" тут же стал достопримечательностью, его активно фотографируют прохожие", - говорится в сообщении телеграм-канала.
Первое граффити-портрет Солженицына появился в Твери к столетию писателя в 2018 году. Однако не все жильцы одобрили эту идею. Суд обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф, но портрет закрасили неизвестные активисты.
В понедельник глава региона поручил городским властям обеспечить возможность для восстановления граффити по другому адресу, в заметном для горожан и гостей Твери месте.
Позднее губернатор сообщил журналистам, что автор первого граффити Виктор Лебедев согласился восстановить портрет.
Писатель Александр Исаевич Солженицын
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Тверская областьИгорь РуденяАлександр СолженицынТверьОбщество
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