https://ria.ru/20200711/1574222577.html
В Твери восстановили портрет-граффити Солженицына
Портрет-граффити Александра Солженицына вновь появился на фасаде одного из домов в центре Твери, сообщает телеграм-канал областного правительства. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:24
2020-07-11T21:25
тверская область
игорь руденя
александр солженицын
тверь
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь руденя, александр солженицын, тверь, общество
ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости.
Портрет-граффити Александра Солженицына вновь появился на фасаде одного из домов в центре Твери
, сообщает телеграм-канал областного правительства.
Воссоздал изображение, которое ранее было уничтожено неизвестными, художник Виктор Лебедев
По поручению губернатора области Игоря Рудени
новая поверхность для граффити была найдена на заметном месте в центре города.
"Портрет с надписью "Жить не по лжи! А.И. Солженицын" тут же стал достопримечательностью, его активно фотографируют прохожие", - говорится в сообщении телеграм-канала.
Первое граффити-портрет Солженицына
появился в Твери к столетию писателя в 2018 году. Однако не все жильцы одобрили эту идею. Суд обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф, но портрет закрасили неизвестные активисты.
В понедельник глава региона поручил городским властям обеспечить возможность для восстановления граффити по другому адресу, в заметном для горожан и гостей Твери месте.
Позднее губернатор сообщил журналистам, что автор первого граффити Виктор Лебедев согласился восстановить портрет.