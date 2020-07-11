https://ria.ru/20200711/1574222440.html
Сирия частично откроет сухопутную границу с Ливаном
Сирийское правительство решило открыть сухопутные границы с Ливаном для граждан Сирии, желающих вернуться на родину, при условии наличия результата анализа на... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:18
2020-07-11T21:18
война в сирии
сирия
ливан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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война в сирии, сирия, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости.
Сирийское правительство решило открыть сухопутные границы с Ливаном
для граждан Сирии
, желающих вернуться на родину, при условии наличия результата анализа на коронавирус, полученного не позднее чем за 18 часов, сообщает сирийское государственное агентство САНА
.
"Правительственная комиссия по борьбе с пандемией коронавируса приняла решение упростить условия въезда, связанные с превентивными мерами. Теперь разрешено гражданам Сирии, застрявшим за границей, въезд через официальные пограничные с Ливаном КПП в течение 18 часов после получения результатов анализа на коронавирус в аккредитованных Минздравом Ливана больницах", - пишет агентство.
Согласно новым правилам, прибывшие должны будут оставаться в обязательной самоизоляции на протяжении пяти дней. Граждане с положительным анализом будут транспортированы в специально оборудованные медицинские центры для изоляции и лечения.
Сирийско-ливанская граница была закрыта с обеих сторон 11 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ливанские власти трижды за это время открывали границу на несколько часов в течение двух дней для желающих вернуться из Сирии ливанских граждан и наоборот.