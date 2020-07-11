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Сирия частично откроет сухопутную границу с Ливаном
Сирийское правительство решило открыть сухопутные границы с Ливаном для граждан Сирии, желающих вернуться на родину, при условии наличия результата анализа на... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:18
война в сирии
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война в сирии, сирия, ливан, в мире

Сирия частично откроет сухопутную границу с Ливаном

21:18 11.07.2020
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© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Сирийское правительство решило открыть сухопутные границы с Ливаном для граждан Сирии, желающих вернуться на родину, при условии наличия результата анализа на коронавирус, полученного не позднее чем за 18 часов, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Правительственная комиссия по борьбе с пандемией коронавируса приняла решение упростить условия въезда, связанные с превентивными мерами. Теперь разрешено гражданам Сирии, застрявшим за границей, въезд через официальные пограничные с Ливаном КПП в течение 18 часов после получения результатов анализа на коронавирус в аккредитованных Минздравом Ливана больницах", - пишет агентство.
Согласно новым правилам, прибывшие должны будут оставаться в обязательной самоизоляции на протяжении пяти дней. Граждане с положительным анализом будут транспортированы в специально оборудованные медицинские центры для изоляции и лечения.
Сирийско-ливанская граница была закрыта с обеих сторон 11 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ливанские власти трижды за это время открывали границу на несколько часов в течение двух дней для желающих вернуться из Сирии ливанских граждан и наоборот.
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