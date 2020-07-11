Сирия частично откроет сухопутную границу с Ливаном

БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Сирийское правительство решило открыть сухопутные границы с Сирийское правительство решило открыть сухопутные границы с Ливаном для граждан Сирии , желающих вернуться на родину, при условии наличия результата анализа на коронавирус, полученного не позднее чем за 18 часов, сообщает сирийское государственное агентство САНА

"Правительственная комиссия по борьбе с пандемией коронавируса приняла решение упростить условия въезда, связанные с превентивными мерами. Теперь разрешено гражданам Сирии, застрявшим за границей, въезд через официальные пограничные с Ливаном КПП в течение 18 часов после получения результатов анализа на коронавирус в аккредитованных Минздравом Ливана больницах", - пишет агентство.

Согласно новым правилам, прибывшие должны будут оставаться в обязательной самоизоляции на протяжении пяти дней. Граждане с положительным анализом будут транспортированы в специально оборудованные медицинские центры для изоляции и лечения.