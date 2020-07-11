https://ria.ru/20200711/1574222234.html
Спецназовец Капитан Америка покончил с собой
Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск Эндрю Кристиан Маркесано по прозвищу Капитан Америка покончил с собой на глазах у супруги, сообщает FoxNews. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:08
2020-07-11T21:08
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https://ria.ru/20200312/1568470723.html
Сергей Норд
Полученные награды никогда не вылечат изуродованной войною души.. Жалко патриота, как и любого честного солдата..
285
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Царствие Небесное! Соболезную родственникам и друзьям погибшего...
248
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156025/30/1560253038_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_25420abbe4b7821909b504e68e2c2e88.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, афганистан, вашингтон (город), сша, в мире