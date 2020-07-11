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Спецназовец Капитан Америка покончил с собой
Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск Эндрю Кристиан Маркесано по прозвищу Капитан Америка покончил с собой на глазах у супруги, сообщает FoxNews. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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министерство обороны сша, афганистан, вашингтон (город), сша, в мире

Спецназовец Капитан Америка покончил с собой

21:08 11.07.2020
29865
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканский военный
Американский военный
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американский военный. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск Эндрю Кристиан Маркесано по прозвищу Капитан Америка покончил с собой на глазах у супруги, сообщает FoxNews.
Мужчина шесть раз был в Афганистане и столько же в других горячих точках. Недавно он переехал в Вашингтон, чтобы начать работать в Пентагоне. Друзья, с которыми он служил, сравнивали Маркесано с супергероем из комиксов Капитаном Америкой. По их словам, мужчина так и не смог оправиться после поездок в Афганистан.
По информации телеканала, Маркесано покончил с собой 6 июля после того, как вернулся с обеда с бывшим командиром. Это самоубийство стало тридцатым по счету среди бойцов батальона 2-508.
У мужчины осталось трое маленьких детей. Ему было 34 года. Он находился на действительной службе. Маркесано был удостоен зеленого берета, а также награжден медалью "Серебряная звезда".
Информатор Wikileaks Челси Мэннинг
12 марта, 09:35
Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой
30270772361853
Обсудить 53
Министерство обороны СШААфганистанВашингтон (город)СШАВ мире
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11 июля, 21:58
Сергей Норд
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Царствие Небесное! Соболезную родственникам и друзьям погибшего...
11 июля, 21:43
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