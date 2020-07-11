https://ria.ru/20200711/1574222049.html
На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба
Гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам, сообщил югоосетинский комитет государственной безопасности. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:01
2020-07-11T21:41
южная осетия
грузия
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200117/1563519629.html
https://ria.ru/20200526/1572006442.html
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Признавайте не признавайте но Южная Осетия является самостоятельным государством с собственным жизненным укладом.
67
Алексей Алекс
это такой камикадзе решил вернуть грузии територии ну ну ждем еще героев
34
15
южная осетия
грузия
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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южная осетия, грузия, безопасность, в мире
ЦХИНВАЛ/ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости.
Гражданин Грузии
, нарушивший границу с Южной Осетией
, открыл огонь по пограничникам, сообщил югоосетинский комитет государственной безопасности.
В свою очередь, в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что гражданина страны ранили в ногу цхинвальские силовики при задержании на территории крепости Схвило недалеко от разделительной линии.
"Одиннадцатого июля около 9:30 житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович, 1987 г. р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12-го калибра", — сообщило югоосетинское КГБ.
По данным ведомства, пограничники открыли ответный огонь по нарушителю, мужчину ранили в голеностоп и задержали.
В пресс-службе комитета отметили, что ему оказали медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное и стабильное. Проводится разбирательство.
В СГБ Грузии заявили, что это — "опасный инцидент", наносящий ущерб безопасности. О нем проинформировали наблюдателей ЕС и сопредседателей Женевских международных дискуссий.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарселия отметил, что грузинская сторона оценивает инцидент как "провокацию" и "грубое нарушение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года".
Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.