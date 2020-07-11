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На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба
Гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам, сообщил югоосетинский комитет государственной безопасности. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:41
южная осетия
грузия
безопасность
в мире
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Признавайте не признавайте но Южная Осетия является самостоятельным государством с собственным жизненным укладом.
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это такой камикадзе решил вернуть грузии територии ну ну ждем еще героев
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южная осетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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южная осетия, грузия, безопасность, в мире

На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба

21:01 11.07.2020 (обновлено: 21:41 11.07.2020)
33198
© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
Граница Южной Осетии и Грузии
© Sputnik / Наталья Айриян
ЦХИНВАЛ/ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости. Гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам, сообщил югоосетинский комитет государственной безопасности.
В свою очередь, в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что гражданина страны ранили в ногу цхинвальские силовики при задержании на территории крепости Схвило недалеко от разделительной линии.
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"Одиннадцатого июля около 9:30 житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович, 1987 г. р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12-го калибра", — сообщило югоосетинское КГБ.
По данным ведомства, пограничники открыли ответный огонь по нарушителю, мужчину ранили в голеностоп и задержали.
В пресс-службе комитета отметили, что ему оказали медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное и стабильное. Проводится разбирательство.
В СГБ Грузии заявили, что это — "опасный инцидент", наносящий ущерб безопасности. О нем проинформировали наблюдателей ЕС и сопредседателей Женевских международных дискуссий.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарселия отметил, что грузинская сторона оценивает инцидент как "провокацию" и "грубое нарушение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года".
Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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238166192619
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Южная ОсетияГрузияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Признавайте не признавайте но Южная Осетия является самостоятельным государством с собственным жизненным укладом.
11 июля, 21:48
AAA AA
6312100
это такой камикадзе решил вернуть грузии територии ну ну ждем еще героев
11 июля, 21:49
Алексей Алекс
2841100
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