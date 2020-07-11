На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба

ЦХИНВАЛ/ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости. Гражданин Гражданин Грузии , нарушивший границу с Южной Осетией , открыл огонь по пограничникам, сообщил югоосетинский комитет государственной безопасности.

В свою очередь, в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что гражданина страны ранили в ногу цхинвальские силовики при задержании на территории крепости Схвило недалеко от разделительной линии.

"Одиннадцатого июля около 9:30 житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович, 1987 г. р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12-го калибра", — сообщило югоосетинское КГБ.

По данным ведомства, пограничники открыли ответный огонь по нарушителю, мужчину ранили в голеностоп и задержали.

В пресс-службе комитета отметили, что ему оказали медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное и стабильное. Проводится разбирательство.

В СГБ Грузии заявили, что это — "опасный инцидент", наносящий ущерб безопасности. О нем проинформировали наблюдателей ЕС и сопредседателей Женевских международных дискуссий.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарселия отметил, что грузинская сторона оценивает инцидент как "провокацию" и "грубое нарушение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года".