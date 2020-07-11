Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574221866.html
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 37,4 тысячи
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1198 за сутки и достигло в субботу вечером 37 464, еще три пациента с таким... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_d684727ad434c5e8485947688551fadd.jpg
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_d684727ad434c5e8485947688551fadd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_c062397846e31ca3b45a2bb4b2edb429.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_dcdc051410f5d311fe034d18e799f492.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире

Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 37,4 тысячи

20:47 11.07.2020
1986
© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1198 за сутки и достигло в субботу вечером 37 464, еще три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 354, сообщает министерство здравоохранения.
По данным ведомства, число больных на текущий момент составляет 18 296. В тяжелом состоянии находятся 134 пациента, из них 49 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 814 человек уже выздоровели.
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
40281712
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИзраильВ мире
Рекомендуем
Туристы на краю кратера Рамон в пустыне Негев на рассвете
Эксперт рассказал, что происходит в Израиле и ждут ли там россиян
Полиция Израиля
В Тель-Авиве прошел митинг против действий властей во время COVID-19
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Британии выросло за сутки на 148
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Число зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки на 1016
Американский военный
Спецназовец Капитан Америка покончил с собой
Иракская армия готовится к штурму Эль-Фаллуджи
Трое иракских ополченцев погибли при взрыве в провинции Дияла
Настя Тропицель
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
В России за сутки 88 военных вылечились от коронавируса
Индийский актер Амитабх Баччан
Индийский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом
Граница Южной Осетии и Грузии
На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба
Скорая помощь в Пекине, КНР
СМИ: в Китае при взрыве на очистном сооружении пострадали 17 человек
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Автомобиль реанимации
СМИ: невеста умерла во время свадебного банкета на юге Москвы
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Новосходненское шоссе в Москве полностью перекрыли из-за ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния