Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 37,4 тысячи

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1198 за сутки и достигло в субботу вечером 37 464, еще три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 354, сообщает министерство здравоохранения.
По данным ведомства, число больных на текущий момент составляет 18 296. В тяжелом состоянии находятся 134 пациента, из них 49 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 814 человек уже выздоровели.
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости.
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