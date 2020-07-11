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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574221580.html
Число жертв коронавируса в Британии выросло за сутки на 148
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 148, до 44 798, количество выявленных заболевших увеличилось на 820 - до 288 953 человек,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
великобритания
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

Число жертв коронавируса в Британии выросло за сутки на 148

20:30 11.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 11 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 148, до 44 798, количество выявленных заболевших увеличилось на 820 - до 288 953 человек, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 48, заболевших - 512.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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