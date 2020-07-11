Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574221372.html
Число зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки на 1016
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1016, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_91669b6305ef5145175b7e233ceebb58.jpg
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_91669b6305ef5145175b7e233ceebb58.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_160:0:1800:1230_1400x0_80_0_0_dae58fcb445156c44b27ab582f68825b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_365:0:1595:1230_1400x0_80_0_0_2621319c1252dc63bc68018eaa14ff70.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, в мире

Число зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки на 1016

20:24 11.07.2020
882
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1016, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1016 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 211 981. Умер 21 больной, всего умерших – 5344. Вылечились сегодня 1334 пациента, всего - 193 217", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
910000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
Рекомендуем
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Британии выросло за сутки на 148
Иракская армия готовится к штурму Эль-Фаллуджи
Трое иракских ополченцев погибли при взрыве в провинции Дияла
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
В России за сутки 88 военных вылечились от коронавируса
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 37,4 тысячи
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли шесть человек
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова обратился к дочери актера
Настя Тропицель
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Опубликовано видео с места ограбления банка в Петербурге
Опубликовано видео с места ограбления банка в Петербурге
Американский военный
Спецназовец Капитан Америка покончил с собой
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В вакцине от COVID-19 нет элементов коронавируса, заявили в Сеченовке
Индийский актер Амитабх Баччан
Индийский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом
Вид на Лиссабон со смотровой площадки Санта Лючия
Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 46 тысяч
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Граница Южной Осетии и Грузии
На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния