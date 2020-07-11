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Трое иракских ополченцев погибли при взрыве в провинции Дияла
Взрывные устройства сработали на пути следования группы силовиков и ополченцев в иракской провинции Дияла, трое погибли, семеро получили ранения, сообщают... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:19
аль-хашд аш-шааби
дияла (мухафаза)
ирак
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аль-хашд аш-шааби, дияла (мухафаза), ирак, в мире

Трое иракских ополченцев погибли при взрыве в провинции Дияла

20:19 11.07.2020
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© Фото : предоставлено Управлением по СМИ "Аль-Хашд аш-Шааби"Иракская армия готовится к штурму Эль-Фаллуджи
Иракская армия готовится к штурму Эль-Фаллуджи
© Фото : предоставлено Управлением по СМИ "Аль-Хашд аш-Шааби"
БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Взрывные устройства сработали на пути следования группы силовиков и ополченцев в иракской провинции Дияла, трое погибли, семеро получили ранения, сообщают представители иракской службы безопасности.
"Погибли четыре бойца, и семеро получили ранения в результате срабатывания двух взрывных устройств, установленных на трассе в Дияле", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, на первом устройстве подорвалась колонна ополченцев "Аль-Хашд Аш-Шааби", в результате чего погибли трое, и получили ранения пятеро.
Вторая бомба взорвалась под машинами подразделения по борьбе с терроризмом - ранения получили двое силовиков.
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Аль-Хашд аш-ШаабиДияла (мухафаза)ИракВ мире
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