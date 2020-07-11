https://ria.ru/20200711/1574221263.html
Трое иракских ополченцев погибли при взрыве в провинции Дияла
Взрывные устройства сработали на пути следования группы силовиков и ополченцев в иракской провинции Дияла, трое погибли, семеро получили ранения, сообщают... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:19
2020-07-11T20:19
аль-хашд аш-шааби
дияла (мухафаза)
ирак
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574073469.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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аль-хашд аш-шааби, дияла (мухафаза), ирак, в мире