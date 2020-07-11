В России за сутки 88 военных вылечились от коронавируса

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Свыше 7,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 88 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 88 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7472 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 883.
На 11 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1224 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 256 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 685 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
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