В России за сутки 88 военных вылечились от коронавируса

Коронавирус в России: стоит ли готовиться ко второй волне? Во многих странах вторая волна случаев COVID-19 уже началась. Обойдет ли она стороной нас? ВОЗ страну предостерегает на предмет соблюдения рекомендаций. Мэр Москвы считает, что все пики по инфекции пройдены.