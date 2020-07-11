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В России за сутки 88 военных вылечились от коронавируса
Свыше 7,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 88 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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россия
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безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

В России за сутки 88 военных вылечились от коронавируса

20:19 11.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Свыше 7,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 88 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 88 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7472 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 883.
На 11 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1224 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 256 военных.
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Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 685 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
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