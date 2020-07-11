https://ria.ru/20200711/1574220632.html
Стартовал отборочный этап кубка "Управляй!" по менеджменту
Заявки на участие во всероссийском молодежном кубке по менеджменту "Управляй!" – одном из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T19:58
2020-07-11T20:19
алексей комиссаров
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574221106_0:80:3071:1807_1400x0_80_0_0_274f80bb2b52886f57c3caa5d75d3dce.jpg
https://ria.ru/20200513/1571363359.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574221106_0:80:3071:1807_1400x0_80_0_0_274f80bb2b52886f57c3caa5d75d3dce.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574221106_235:0:2966:2048_1400x0_80_0_0_c86e05d6b7652abb6e369b045dd1f5dc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574221106_1023:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_d344a92fe137e264c95ad760930b9350.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей комиссаров, образование - общество, общество
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заявки на участие во всероссийском молодежном кубке по менеджменту "Управляй!" – одном из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - подали 11150 студентов и выпускников вузов и колледжей из всех регионов страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Отборочный этап конкурса стартовал в субботу. Участникам состязания предстоит управлять виртуальной компанией в специальном бизнес-симуляторе экономической ситуации, выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения.
"По итогам отборочного этапа мы сформируем итоговый рейтинг участников по федеральным округам, 100-150 лучших студентов и выпускников вузов и колледжей станут полуфиналистами конкурса, а также получат дополнительные 5 баллов при поступлении в РАНХиГС. Кроме того, лучшие команды смогут принять участие в национальном чемпионате Global Management Challenge", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова
.
Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент будет сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Вузы смогут использовать участие студентов в кубке как альтернативу прохождения учебной практики, а также применять технологию бизнес-симулятора в образовательном процессе для профильных дисциплин.
Кубок "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".