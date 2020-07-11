Стартовал отборочный этап кубка "Управляй!" по менеджменту

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заявки на участие во всероссийском молодежном кубке по менеджменту "Управляй!" – одном из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - подали 11150 студентов и выпускников вузов и колледжей из всех регионов страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент будет сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Вузы смогут использовать участие студентов в кубке как альтернативу прохождения учебной практики, а также применять технологию бизнес-симулятора в образовательном процессе для профильных дисциплин.