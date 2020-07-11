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Стартовал отборочный этап кубка "Управляй!" по менеджменту
Заявки на участие во всероссийском молодежном кубке по менеджменту "Управляй!" – одном из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T20:19
алексей комиссаров
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
алексей комиссаров, образование - общество, общество

Стартовал отборочный этап кубка "Управляй!" по менеджменту

19:58 11.07.2020 (обновлено: 20:19 11.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПлатформа "Россия - страна возможностей"
Платформа Россия - страна возможностей
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заявки на участие во всероссийском молодежном кубке по менеджменту "Управляй!" – одном из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - подали 11150 студентов и выпускников вузов и колледжей из всех регионов страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Отборочный этап конкурса стартовал в субботу. Участникам состязания предстоит управлять виртуальной компанией в специальном бизнес-симуляторе экономической ситуации, выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения.
"По итогам отборочного этапа мы сформируем итоговый рейтинг участников по федеральным округам, 100-150 лучших студентов и выпускников вузов и колледжей станут полуфиналистами конкурса, а также получат дополнительные 5 баллов при поступлении в РАНХиГС. Кроме того, лучшие команды смогут принять участие в национальном чемпионате Global Management Challenge", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.
Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент будет сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Вузы смогут использовать участие студентов в кубке как альтернативу прохождения учебной практики, а также применять технологию бизнес-симулятора в образовательном процессе для профильных дисциплин.
Кубок "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
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