https://ria.ru/20200711/1574220473.html
Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
Ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья, который ещё не оправился от последствий предыдущих дождей. Тогда в результате ливней в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Синоптики предрекают новый "разгул" непогоды в Подмосковье.
2020-07-11T19:44
2020-07-11T19:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
2020-07-11T19:44
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
Ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья, который ещё не оправился от последствий предыдущих дождей. Тогда в результате ливней в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Синоптики предрекают новый "разгул" непогоды в Подмосковье.
2020-07-11T19:44
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PT0M13S
Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
Ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья, который ещё не оправился от последствий предыдущих дождей. Тогда в результате ливней в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Синоптики предрекают новый "разгул" непогоды в Подмосковье.