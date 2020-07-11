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Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
Ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья, который ещё не оправился от последствий предыдущих дождей. Тогда в результате ливней в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Синоптики предрекают новый "разгул" непогоды в Подмосковье.
2020-07-11T19:44
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Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
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Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья
Ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья, который ещё не оправился от последствий предыдущих дождей. Тогда в результате ливней в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Синоптики предрекают новый "разгул" непогоды в Подмосковье.
2020-07-11T19:44
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Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья

19:44 11.07.2020
4259
Ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья, который ещё не оправился от последствий предыдущих дождей. Тогда в результате ливней в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Синоптики предрекают новый "разгул" непогоды в Подмосковье.
133710618
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