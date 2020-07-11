Гром и молния: ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья

4259

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Ливни и грозы вновь обрушились на запад Подмосковья, который ещё не оправился от последствий предыдущих дождей. Тогда в результате ливней в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Синоптики предрекают новый "разгул" непогоды в Подмосковье.