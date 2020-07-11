Адвокат Ефремова обратился к дочери актера

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев обратился к дочери актера Михаила Ефремова Анне-Марии и попросил ее "не работать на публику".
Он посоветовал дочери актера заниматься своим делом.
Ранее Анна Мария Ефремова называла адвоката отца некомпетентным, а его публичные заявления — бредом. Она также отмечала, что не может повлиять на выбор юриста.
ДТП с участием актера
Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем автомобиле пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице от полученных травм.
Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в его крови нашли следы наркотиков.
Актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет заключения.
Накануне Федеральная палата адвокатов (ФПА) выразила беспокойство тем, что адвокаты семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский и защитник актера Эльман Пашаев разглашают адвокатскую тайну и используют резонансное дело для саморекламы. В палате возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики, юристам могут вынести предупреждение, а в крайнем случае лишить лицензии.