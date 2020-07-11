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Адвокат Ефремова обратился к дочери актера
Адвокат Эльман Пашаев обратился к дочери актера Михаила Ефремова Анне-Марии и попросил ее "не работать на публику". РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T19:44
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
анна мария ефремова
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Адвокат Ефремова обратился к дочери актера

19:44 11.07.2020
8201
© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев обратился к дочери актера Михаила Ефремова Анне-Марии и попросил ее "не работать на публику".
"Она кто в уголовном деле? <…> Не надо себя хорошей выставлять", — заявил Пашаев изданию "Подъем".
Он посоветовал дочери актера заниматься своим делом.
Ранее Анна Мария Ефремова называла адвоката отца некомпетентным, а его публичные заявления — бредом. Она также отмечала, что не может повлиять на выбор юриста.
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ДТП с участием актера

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем автомобиле пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице от полученных травм.
Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в его крови нашли следы наркотиков.
Актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет заключения.
Накануне Федеральная палата адвокатов (ФПА) выразила беспокойство тем, что адвокаты семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский и защитник актера Эльман Пашаев разглашают адвокатскую тайну и используют резонансное дело для саморекламы. В палате возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики, юристам могут вынести предупреждение, а в крайнем случае лишить лицензии.
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
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1042611839
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Анна Мария ЕфремоваДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовФедеральная палата адвокатов РФПроисшествия
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