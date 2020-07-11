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В Афганистане при подрыве автомобиля погибли шесть человек
Шесть мирных жителей погибли, еще восемь получили ранения в результате подрыва заминированной машины в афганской провинции Газни, сообщает телеканал Tolo News... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T19:36
исламское государство
газни (провинция)
афганистан
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исламское государство, газни (провинция), афганистан, талибан, в мире

В Афганистане при подрыве автомобиля погибли шесть человек

19:36 11.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, еще восемь получили ранения в результате подрыва заминированной машины в афганской провинции Газни, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Вахидуллу Джумазадэ.
По словам пресс-секретаря, инцидент произошел приблизительно в 16.00 по местному времени (14.30 мск) в округе Джагату. Джумазаде заявил, что бомбу на машину установили боевики радикального движения "Талибан".
Талибы пока не взяли на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков "Талибана", которые ранее овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоГазни (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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