Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 46 тысяч

За последние сутки в стране были зафиксированы 542 случая инфицирования и восемь летальных исходов. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 46 221 человек, число жертв достигло 1654. С начала эпидемии излечились 30 655 пациентов.