https://ria.ru/20200711/1574219875.html
Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 46 тысяч
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 46 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T19:07
2020-07-11T19:07
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
португалия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, португалия, в мире