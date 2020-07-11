В Москве еще 20 поликлиник вернутся к обычной работе

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще 20 городских поликлиник вернутся к плановой медпомощи после работы с заболевшими коронавирусной инфекцией.

"Сейчас процедура обратного перепрофилирования идет в 20 городских клиниках. Это ГКБ им. Боткина, Спасокукоцкого, №1 им. Пирогова, Демихова , №31, Давыдовского, Иноземцева, Юдина, Виноградова, Мухина, Плетнева , госпитали для ветеранов войн №1, №2, №3, ГКБ №29 им. Баумана, им. Жадкевича, №51, №17, а также госпиталь на Шаболовке и туберкулезная больница им. Рабухина. Суммарно это больше 9600 коек", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Собянин отметил, что большая часть больниц уже вернулась к обычной работе, остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию.

Кроме того, в Москве остается 8600 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в городских, федеральных и частных клиниках (включая больницы в Коммунарке и Вороновском). Из них около 5 тысяч коек сейчас свободно.

"Что касается поликлиник: все 85 городских поликлиник (и взрослые, и детские) работают в плановом режиме с учетом санитарно-эпидемиологических мер. Шестнадцать зданий, в которых находятся КТ-центры, открыты только для диагностики коронавируса", - добавил Собянин.