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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,3 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 219 тысяч и превысило 12,3 миллиона, всего скончались более 556 тысяч пациентов с РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T19:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
южная америка
европа
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, в мире

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,3 миллиона

19:06 11.07.2020
355
© REUTERS / Callaghan O'HareСкорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
© REUTERS / Callaghan O'Hare
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 219 тысяч и превысило 12,3 миллиона, всего скончались более 556 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 219 983 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5286 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 322 395, число летальных исходов - 556 335.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 397 230 и Европе - 2 888 850.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗЮжная АмерикаЕвропаВ мире
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