https://ria.ru/20200711/1574219179.html
Адвокат ответил на сообщения об иске на 40 миллионов рублей к Ефремову
Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, в комментарии РИА Новости опроверг публикации СМИ об иске на 40... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:42
2020-07-11T18:55
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574217069.html
Ярослав Погодин
Вот. Получается заведомо фейковая статья в МК порочащая честь и достоинство потерпевшей стороны. Если это не попытка спрыгнуть адвоката стороны защиты Ефремова наверняка уже прилично заработав, то это как минимум неуважение к коллегии адвокатов в принципе. Имя своё он уже дискредитировал как адвокат, вдобавок окончательно опорочив подзащитного в глазах граждан
47
Рома Филл
Вот если бы Александр Добровинский был русский и я бы о нём так написал , то этого бы просто никто не заметил бы. Про русского можно писать всё , что захочешь . Русские на это просто не обращают внимания. Потому , что великая нация к которой ничего никогда не прилипнет. Но есть национальности о которых открыто лучше не писать. Сразу же объявят националистом , шовинистом , обвинят в ксенофобии.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, происшествия