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https://ria.ru/20200711/1574219179.html
Адвокат ответил на сообщения об иске на 40 миллионов рублей к Ефремову
Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, в комментарии РИА Новости опроверг публикации СМИ об иске на 40... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:55
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
происшествия
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https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965895_0:172:3011:1866_1400x0_80_0_0_1303d9ed33b6734710c1edbf37e10181.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574217069.html
Вот. Получается заведомо фейковая статья в МК порочащая честь и достоинство потерпевшей стороны. Если это не попытка спрыгнуть адвоката стороны защиты Ефремова наверняка уже прилично заработав, то это как минимум неуважение к коллегии адвокатов в принципе. Имя своё он уже дискредитировал как адвокат, вдобавок окончательно опорочив подзащитного в глазах граждан
47
Вот если бы Александр Добровинский был русский и я бы о нём так написал , то этого бы просто никто не заметил бы. Про русского можно писать всё , что захочешь . Русские на это просто не обращают внимания. Потому , что великая нация к которой ничего никогда не прилипнет. Но есть национальности о которых открыто лучше не писать. Сразу же объявят националистом , шовинистом , обвинят в ксенофобии.
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9
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965895_0:172:3011:1866_1400x0_80_0_0_1303d9ed33b6734710c1edbf37e10181.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, происшествия

Адвокат ответил на сообщения об иске на 40 миллионов рублей к Ефремову

18:42 11.07.2020 (обновлено: 18:55 11.07.2020)
11277
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат Александр Добровинский
Адвокат Александр Добровинский
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, в комментарии РИА Новости опроверг публикации СМИ об иске на 40 миллионов рублей.
Он подчеркнул, что гражданских исков по делу пока не заявляли.
Ранее об иске на такую сумму написал "Московский космомолец".
Добровинский добавил, что потерпевшие закончили знакомиться с материалами дела.
В свою очередь, адвокат Эльман Пашаев, который защищает Ефремова, сообщил РИА Новости, что с материалами дела еще не знаком.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийПроисшествия
Популярные комментарии
Вот. Получается заведомо фейковая статья в МК порочащая честь и достоинство потерпевшей стороны. Если это не попытка спрыгнуть адвоката стороны защиты Ефремова наверняка уже прилично заработав, то это как минимум неуважение к коллегии адвокатов в принципе. Имя своё он уже дискредитировал как адвокат, вдобавок окончательно опорочив подзащитного в глазах граждан
11 июля, 19:00
Ярослав Погодин
4300004
Вот если бы Александр Добровинский был русский и я бы о нём так написал , то этого бы просто никто не заметил бы. Про русского можно писать всё , что захочешь . Русские на это просто не обращают внимания. Потому , что великая нация к которой ничего никогда не прилипнет. Но есть национальности о которых открыто лучше не писать. Сразу же объявят националистом , шовинистом , обвинят в ксенофобии.
11 июля, 20:01
Рома Филл
2800304
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