В Греции за сутки 41 человек заболел COVID-19

АФИНЫ, 11 июл – РИА Новости. Греция за последние сутки выявила 41 новый случай инфицирования коронавирусом , 11 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3772 человек.

Накануне было зарегистрировано рекордное за последние месяцы количество выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки – 60, из них 40 - при контроле на границе. После открытия границ с 1 июля в Греции растет количество завозных случаев коронавируса.

Национальная организация общественного здравоохранения сообщила также, что в отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 122 человека, говорится в сообщении.

За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.