Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574219117.html
В Греции за сутки 41 человек заболел COVID-19
Греция за последние сутки выявила 41 новый случай инфицирования коронавирусом, 11 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила национальная... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:35
коронавирус covid-19
коронавирусы
греция
в мире
распространение нового коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910795_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ef35426b34291e3572f521ca6377f0ad.jpg
https://ria.ru/20200710/1574184233.html
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910795_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ef35426b34291e3572f521ca6377f0ad.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910795_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e90b4f723ab1b828ff333e339d976dbf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910795_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_0bea7a59c774c04f93a414e07dada399.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире

В Греции за сутки 41 человек заболел COVID-19

18:35 11.07.2020
598
© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 11 июл – РИА Новости. Греция за последние сутки выявила 41 новый случай инфицирования коронавирусом, 11 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3772 человек.
Накануне было зарегистрировано рекордное за последние месяцы количество выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки – 60, из них 40 - при контроле на границе. После открытия границ с 1 июля в Греции растет количество завозных случаев коронавируса.
Национальная организация общественного здравоохранения сообщила также, что в отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 122 человека, говорится в сообщении.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 июля, 17:31Распространение нового коронавируса
Ученые нашли необычный способ диагностировать коронавирус
За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГрецияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
На заводе в китайской провинции Ляонин произошел взрыв
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила
Вид на Лиссабон со смотровой площадки Санта Лючия
Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 46 тысяч
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,3 миллиона
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Палестине за сутки 463 человека заболели COVID-19
Сотрудник лаборатории кого
Число заражений коронавирусом в Токио третий день превышает 200
Собор Святой Софии в Стамбуле
Митрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат ответил на сообщения об иске на 40 миллионов рублей к Ефремову
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Автомобиль реанимации
СМИ: невеста умерла во время свадебного банкета на юге Москвы
Автомат электронной записи к врачам в московской поликлинике
В Москве еще 20 поликлиник вернутся к обычной работе
Ксения Никитина
Популярная блогерша погибла в Подмосковье
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли шесть человек
Болгарская полиция обеспечивает порядок во время демонстрации
В Болгарии на акциях протеста задержали восемнадцать человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния