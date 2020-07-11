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Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила
Американский президент Дональд Трамп считает необходимым экстрадировать в США и посадить в тюрьму составившего на него компромат бывшего британского агента... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:45
дональд трамп
роберт мюллер
хиллари клинтон
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в мире
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353
60
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дональд трамп, роберт мюллер, хиллари клинтон, сша, в мире

Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила

18:34 11.07.2020 (обновлено: 18:45 11.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп считает необходимым экстрадировать в США и посадить в тюрьму составившего на него компромат бывшего британского агента Кристофера Стила.
"Этого человека необходимо экстрадировать, предать суду и бросить в тюрьму. Больной лжец, которому платили жуликоватая Хиллари (Клинтон, бывший кандидат в президенты США от демократов - ред.) и национальный комитет Демократической партии", - написал Трамп в Twitter.
Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующее досье для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.
В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье и сальные подробности, которыми оно изобиловало. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досье газетной "уткой".
ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Бараке Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.
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Дональд ТрампРоберт МюллерХиллари КлинтонСШАВ мире
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