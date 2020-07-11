Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574219019.html
На заводе в китайской провинции Ляонин произошел взрыв
Взрыв произошел на заводе в китайской провинции Ляонин, сообщает китайское издание People's Daily. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:33
ляонин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_0:95:3386:2000_1400x0_80_0_0_31a2db51cb2b318559dedb7504a1a257.jpg
ляонин
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_0:95:3386:2000_1400x0_80_0_0_31a2db51cb2b318559dedb7504a1a257.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_541:0:3208:2000_1400x0_80_0_0_fc95b7497f0db22b4577d95e14cf220f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_875:0:2875:2000_1400x0_80_0_0_5e014512f3a58a02d655739fedf4d319.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ляонин, китай, в мире

На заводе в китайской провинции Ляонин произошел взрыв

18:33 11.07.2020
549
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе в китайской провинции Ляонин, сообщает китайское издание People's Daily.
Инцидент случился в округе Фусинь, взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах.
"Масштаб ущерба в настоящее время неизвестен", - сообщает издание в Twitter.
О пострадавших и причинах взрыва пока не сообщалось.
1001203
Обсудить 0
ЛяонинКитайВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции за сутки 41 человек заболел COVID-19
Собор Святой Софии в Стамбуле
Митрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Палестине за сутки 463 человека заболели COVID-19
Сотрудник лаборатории кого
Число заражений коронавирусом в Токио третий день превышает 200
Ксения Никитина
Популярная блогерша погибла в Подмосковье
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Украина блокирует ввоз научной литературы из России, заявил Медведчук
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат ответил на сообщения об иске на 40 миллионов рублей к Ефремову
Вид на Лиссабон со смотровой площадки Санта Лючия
Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 46 тысяч
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,3 миллиона
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси призвала ограничить право президента на помилование
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь Зеленского ответила на публикацию о беременности от него
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли шесть человек
Болгарская полиция обеспечивает порядок во время демонстрации
В Болгарии на акциях протеста задержали восемнадцать человек
Машина скорой помощи в Непале
Число погибших из-за схода оползней в Непале увеличилось до 37
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния