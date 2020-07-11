https://ria.ru/20200711/1574218922.html
Популярная блогерша погибла в Подмосковье
Мотоблогерша Ксения Никитина разбилась в ДТП на трассе М-8 в Московской области, сообщается в группе "Мото Ярославль" во "Вконтакте". РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:31
2020-07-11T19:00
ксения никитина (мотоблогер)
москва
московская область (подмосковье)
ярославль
происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573867946.html
москва
московская область (подмосковье)
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения никитина (мотоблогер), москва, московская область (подмосковье), ярославль, происшествия