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Популярная блогерша погибла в Подмосковье
Мотоблогерша Ксения Никитина разбилась в ДТП на трассе М-8 в Московской области, сообщается в группе "Мото Ярославль" во "Вконтакте". РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T19:00
ксения никитина (мотоблогер)
москва
московская область (подмосковье)
ярославль
происшествия
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7 495 645-6601 
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ксения никитина (мотоблогер), москва, московская область (подмосковье), ярославль, происшествия

Популярная блогерша погибла в Подмосковье

18:31 11.07.2020 (обновлено: 19:00 11.07.2020)
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© Фото : аккаунт Ксении Никитиной во ВконтактеКсения Никитина
Ксения Никитина
© Фото : аккаунт Ксении Никитиной во Вконтакте
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мотоблогерша Ксения Никитина разбилась в ДТП на трассе М-8 в Московской области, сообщается в группе "Мото Ярославль" во "Вконтакте".
Как сообщило издание "Ya76", авария произошла около 11 утра на 87-м километре трассы. Мотоцикл женщины врезался в трактор, она погибла на месте.
В Ярославль блогерша поехала, чтобы встретиться с другими байкерами. За два дня до аварии она записала видео о переносе даты встречи.
Погибшей было 33 года, она вела популярный в среде байкеров мотоблог. На YouTube-канал Никитиной подписаны 39 тысяч человек.
Настя Тропицель
3 июля, 18:24
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
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Ксения Никитина (мотоблогер)МоскваМосковская область (Подмосковье)ЯрославльПроисшествия
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