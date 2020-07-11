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https://ria.ru/20200711/1574218797.html
В Палестине за сутки 463 человека заболели COVID-19
За сутки в Палестине зафиксировано 463 новых случаев заражения COVID-19, всего число инфицированных составило 5827, еще два пациента с таким диагнозом... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:24
коронавирус covid-19
коронавирусы
палестина
в мире
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, палестина, в мире

В Палестине за сутки 463 человека заболели COVID-19

18:24 11.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГАЗА, 11 июл - РИА Новости. За сутки в Палестине зафиксировано 463 новых случаев заражения COVID-19, всего число инфицированных составило 5827, еще два пациента с таким диагнозом скончались, сообщила на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Два человека скончались, 463 новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях за минувшие сутки, общее число инфицированных составило 6689. Число активных случаев составляет сегодня 5827", - заявила эль-Кела.
"Шестнадцать пациентов находятся в реанимации, в том числе шесть пациентов нуждаются в искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.
На сегодняшний день в Палестине с диагнозом коронавирус скончались 32 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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