https://ria.ru/20200711/1574218797.html
В Палестине за сутки 463 человека заболели COVID-19
За сутки в Палестине зафиксировано 463 новых случаев заражения COVID-19, всего число инфицированных составило 5827, еще два пациента с таким диагнозом... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:24
2020-07-11T18:24
коронавирус covid-19
коронавирусы
палестина
в мире
распространение нового коронавируса
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https://ria.ru/20200710/1574184233.html
палестина
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, палестина, в мире