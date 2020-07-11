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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574218745.html
Число заражений коронавирусом в Токио третий день превышает 200
За субботу в Токио выявлено 206 новых случаев заражения COVID-19, третий день подряд японская столица фиксирует более двух сотен заражений в день, сообщил... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:21
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, токио, в мире

Число заражений коронавирусом в Токио третий день превышает 200

18:20 11.07.2020 (обновлено: 18:21 11.07.2020)
352
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории кого
Сотрудник лаборатории кого
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТОКИО, 11 июл - РИА Новости. За субботу в Токио выявлено 206 новых случаев заражения COVID-19, третий день подряд японская столица фиксирует более двух сотен заражений в день, сообщил телеканал NHK.
Всего в стране выявлено 386 новых случаев, а общее число составило 22 тысячи 296 человек.
Погибли от коронавируса 996 человек. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 18 тысяч 507 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТокиоВ мире
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