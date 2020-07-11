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Число погибших из-за схода оползней в Непале увеличилось до 37
По меньшей мере 37 человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в результате схода нескольких оползней в провинции Гандаки в центральной части Непала... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:03
непал
в мире
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непал, в мире

Число погибших из-за схода оползней в Непале увеличилось до 37

18:03 11.07.2020
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© Flickr / Asian Development BankМашина скорой помощи в Непале
Машина скорой помощи в Непале
© Flickr / Asian Development Bank
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. По меньшей мере 37 человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в результате схода нескольких оползней в провинции Гандаки в центральной части Непала из-за проливных дождей, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на МВД Непала.
Ранее сообщалось о 24 погибших и 23 пропавших без вести.
Телеканал сообщает, что для проведения поисково-спасательных операций правительство мобилизовало полицию и армию. Поиск пропавших без вести продолжается.
Прошедшие в регионе дожди в четверг вечером и пятницу утром вызвали оползни в четырех районах провинции. Больше всего пострадал район Мьягди. Там из-за схода оползней под землей оказались около 40 домов, более 400 человек, которых затронула стихия, нашли убежище в здании местной администрации и школы.
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