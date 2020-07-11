https://ria.ru/20200711/1574218081.html
Число погибших из-за схода оползней в Непале увеличилось до 37
По меньшей мере 37 человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в результате схода нескольких оползней в провинции Гандаки в центральной части Непала... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:03
2020-07-11T18:03
непал
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/105547/94/1055479432_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_58b869f8d7ae3a84f0553197234deb8a.jpg
https://ria.ru/20200711/1574207993.html
непал
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/105547/94/1055479432_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_58b869f8d7ae3a84f0553197234deb8a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/105547/94/1055479432_114:0:1934:1365_1400x0_80_0_0_99dc585a3a4483bfd693888b0bea8a29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/105547/94/1055479432_342:0:1707:1365_1400x0_80_0_0_8e6545175386dfe0670c95b88bbbb233.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, в мире