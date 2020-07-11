Число погибших из-за схода оползней в Непале увеличилось до 37

Телеканал сообщает, что для проведения поисково-спасательных операций правительство мобилизовало полицию и армию. Поиск пропавших без вести продолжается.

Прошедшие в регионе дожди в четверг вечером и пятницу утром вызвали оползни в четырех районах провинции. Больше всего пострадал район Мьягди. Там из-за схода оползней под землей оказались около 40 домов, более 400 человек, которых затронула стихия, нашли убежище в здании местной администрации и школы.