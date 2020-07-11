В Болгарии на акциях протеста задержали восемнадцать человек

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек были задержаны, трое полицейских пострадали после акций протеста, которые прошли накануне в столице Восемнадцать человек были задержаны, трое полицейских пострадали после акций протеста, которые прошли накануне в столице Болгарии Софии , сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на МВД.

Накануне в Софии в вечернее время прошли две акции протеста с различными требованиями. Одна - у администрации президента: сторонники главы государства выступили против действий прокурора и правительства, обвиняя их в произволе и коррупции. Другая акция проходила близ совета министров, в ней приняли участие сторонники правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), поддерживающие премьера Бойко Борисова и политику кабмина и требующие отставки президента. В ходе крупных акций в Софии произошли столкновения.

По словам главного секретаря МВД Болгарии Ивайло Иванова , как отмечает радиостанция БНР, в ходе столкновений получили ранения трое полицейских. Один из них пострадал серьезнее, так как его ударили бутылкой.

По словам Иванова, в протестах за деньги участвовали провокаторы, которые хотели поспособствовать столкновениям полиции с протестующими.

"У нас была единственная задача: не допускать столкновений между двумя группами протестующих и участников акций - с правоохранителями. У них (полицейских - ред.) были инструкции. Они не хотели никого бить, никого задерживать", - подчеркнул он.

Также в субботу президент Болгарии Румен Радев призвал к отставке правительства и прокурора.

"Коррупция, страх, прокурорский рэкет, бездействие в вопросах грабежей, попрание презумпции невиновности, удушение свободы слова, бессовестная ложь и отсутствие справедливости - вот, против чего выступали болгары", - приводит слова президента радиостанция.