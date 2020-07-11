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В Болгарии на акциях протеста задержали восемнадцать человек
Восемнадцать человек были задержаны, трое полицейских пострадали после акций протеста, которые прошли накануне в столице Болгарии Софии, сообщает Болгарское... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:10
румен радев
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софия (город)
болгария
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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румен радев, бойко борисов, софия (город), болгария, в мире

В Болгарии на акциях протеста задержали восемнадцать человек

18:05 11.07.2020 (обновлено: 18:10 11.07.2020)
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© РИА Новости / Георгий ГалкинБолгарская полиция обеспечивает порядок во время демонстрации
Болгарская полиция обеспечивает порядок во время демонстрации
© РИА Новости / Георгий Галкин
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек были задержаны, трое полицейских пострадали после акций протеста, которые прошли накануне в столице Болгарии Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на МВД.
Накануне в Софии в вечернее время прошли две акции протеста с различными требованиями. Одна - у администрации президента: сторонники главы государства выступили против действий прокурора и правительства, обвиняя их в произволе и коррупции. Другая акция проходила близ совета министров, в ней приняли участие сторонники правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), поддерживающие премьера Бойко Борисова и политику кабмина и требующие отставки президента. В ходе крупных акций в Софии произошли столкновения.
По словам главного секретаря МВД Болгарии Ивайло Иванова, как отмечает радиостанция БНР, в ходе столкновений получили ранения трое полицейских. Один из них пострадал серьезнее, так как его ударили бутылкой.
По словам Иванова, в протестах за деньги участвовали провокаторы, которые хотели поспособствовать столкновениям полиции с протестующими.
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"У нас была единственная задача: не допускать столкновений между двумя группами протестующих и участников акций - с правоохранителями. У них (полицейских - ред.) были инструкции. Они не хотели никого бить, никого задерживать", - подчеркнул он.
Также в субботу президент Болгарии Румен Радев призвал к отставке правительства и прокурора.
"Коррупция, страх, прокурорский рэкет, бездействие в вопросах грабежей, попрание презумпции невиновности, удушение свободы слова, бессовестная ложь и отсутствие справедливости - вот, против чего выступали болгары", - приводит слова президента радиостанция.
Ранее сообщалось со ссылкой на радио БНР, что в четверг несколько тысяч протестующих в Болгарии собрались в центре столицы, чтобы поддержать действующего президента страны Радева. Причиной протестов стали недавние обыски и аресты советника президента по вопросам безопасности Илии Милушева и советника по правовым вопросам Пламена Узунова. Их задержали по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.
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