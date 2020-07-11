Оппозиция потребовала Зеленского осудить изменение статуса Айи-Софии

"Оппозиционная платформа – За жизнь" твердо стоит на позициях защиты традиционных христианских ценностей и канонического православия. Мы считаем, что украинская власть и лично президент Владимир Зеленский обязаны донести обеспокоенность украинских граждан по поводу решения о превращении Святой Софии в мечеть до руководства Турции", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте партии.