Рада планирует рассмотреть изменения в избирательный кодекс

Ранее Корниенко заявил, что Верховная рада Украины не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября. При этом парламент планировал внести некоторые изменения в избирательный кодекс до их проведения.

"Если же нет, будем созывать внеочередные. В частности, будет и отдельное внеочередное, посвященное избирательному кодексу", - добавил он.

В Раде предлагают увеличить количество городов, в которых местные выборы будут проходить не в один, а в два тура. Депутаты хотят разрешить проводить в два тура выборы в населенных пунктах с населением свыше 75 тысяч, а не 90 тысяч, как сейчас. Качура уверяет, что это сможет повысить легитимность избрания городских голов. "Это будет решение, которое поддержало больше половины населения", - рассказал он.