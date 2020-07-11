Рада планирует рассмотреть изменения в избирательный кодекс

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины планирует рассмотреть изменения в избирательный кодекс на следующей неделе, к рассмотрению изменений депутаты могут приступить в этот пленарный четверг, сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Ранее Корниенко заявил, что Верховная рада Украины не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября. При этом парламент планировал внести некоторые изменения в избирательный кодекс до их проведения.
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Как пояснил Корниенко в комментарии агентству "РБК-Украина", к вопросам повестки дня, среди которых и изменения в избирательный кодекс, депутаты приступят, если завершат рассмотрение поправок к закону об игорном бизнесе.
"Если же нет, будем созывать внеочередные. В частности, будет и отдельное внеочередное, посвященное избирательному кодексу", - добавил он.
Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура сообщил, что предложенные изменения в новый избирательный кодекс будут действовать уже во время очередных местных выборов на Украине.
В Раде предлагают увеличить количество городов, в которых местные выборы будут проходить не в один, а в два тура. Депутаты хотят разрешить проводить в два тура выборы в населенных пунктах с населением свыше 75 тысяч, а не 90 тысяч, как сейчас. Качура уверяет, что это сможет повысить легитимность избрания городских голов. "Это будет решение, которое поддержало больше половины населения", - рассказал он.
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