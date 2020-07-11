Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Идлиб – один, Алеппо – один. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Указывается, что за прошедшие сутки российская сторона гуманитарные акции не проводила.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России