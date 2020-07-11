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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб, Турция - ни одного, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:43
война в сирии
война в сирии
исламское государство
идлиб (мухафаза)
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сирия
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353
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война в сирии, исламское государство, идлиб (мухафаза), латакия (мухафаза), сирия, в мире

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

17:43 11.07.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб, Турция - ни одного, сообщает Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Идлиб – один, Алеппо – один. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Указывается, что за прошедшие сутки российская сторона гуманитарные акции не проводила.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоИдлиб (мухафаза)Латакия (мухафаза)СирияВ мире
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