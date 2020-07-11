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На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
Режим изоляции ввели на расположенных в южной японской префектуре Окинава американских военных базах "Кэмп-Хансэн" и "Футэмма", где возникли кластерные очаги... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:29
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коронавирус covid-19, япония, сша, в мире

На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции

17:29 11.07.2020
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© Фото : The U.S. National ArchivesАмериканская военная база на острове Окинава в Японии
Американская военная база на острове Окинава в Японии
© Фото : The U.S. National Archives
Американская военная база на острове Окинава в Японии. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Режим изоляции ввели на расположенных в южной японской префектуре Окинава американских военных базах "Кэмп-Хансэн" и "Футэмма", где возникли кластерные очаги заражения COVID-19, сообщило агентство Киодо со ссылкой на власти префектуры.
"На двух американских военно-морских базах на Окинаве введен локдаун (режим жесткой изоляции - ред.)", - передает агентство.
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По его данным, на американских базах на Окинаве выявлен 61 случай заражения новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день. Как отметил губернатор префектуры Дэнни Тамаки, некоторые американские военные по случаю Дня независимости США, который празднуется 4 июля, проводили в городах и на пляжах вечеринки.
"У нас есть серьезные сомнения в отношении (принимаемых военными США) мер, направленных на предотвращение распространения вируса", - отметил Тамаки.
В пятницу военное командование США возобновило ограничения на передвижения для военнослужащих и сотрудников баз США в Японии в связи с ростом заболеваний на базах. Им вновь запрещено пользоваться общественным транспортом, введены ограничения на посещения ресторанов и кафе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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