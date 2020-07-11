На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции

"На двух американских военно-морских базах на Окинаве введен локдаун (режим жесткой изоляции - ред.)", - передает агентство.

"У нас есть серьезные сомнения в отношении (принимаемых военными США) мер, направленных на предотвращение распространения вируса", - отметил Тамаки.