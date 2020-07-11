На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции

"На двух американских военно-морских базах на Окинаве введен локдаун (режим жесткой изоляции - ред.)", - передает агентство.
По его данным, на американских базах на Окинаве выявлен 61 случай заражения новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день. Как отметил губернатор префектуры Дэнни Тамаки, некоторые американские военные по случаю Дня независимости США, который празднуется 4 июля, проводили в городах и на пляжах вечеринки.
"У нас есть серьезные сомнения в отношении (принимаемых военными США) мер, направленных на предотвращение распространения вируса", - отметил Тамаки.
В пятницу военное командование США возобновило ограничения на передвижения для военнослужащих и сотрудников баз США в Японии в связи с ростом заболеваний на базах. Им вновь запрещено пользоваться общественным транспортом, введены ограничения на посещения ресторанов и кафе.
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