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Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 284 за сутки, до 19 208, всего умерли 640 человек, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи

17:22 11.07.2020
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© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 284 за сутки, до 19 208, всего умерли 640 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 18 924 зарегистрированных случаях коронавируса, 635 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 284 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19 208. Всего 12 456 человек были вылечены, а 640 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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