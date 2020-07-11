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SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, который был запланирован на субботу, снова отменен, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:20
риа наука
spacex falcon 9
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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spacex falcon 9, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, spacex

SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink

17:19 11.07.2020 (обновлено: 17:20 11.07.2020)
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© AP Photo / John RaouxSpaceX
SpaceX
© AP Photo / John Raoux
SpaceX. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, который был запланирован на субботу, снова отменен, сообщила компания SpaceX.
"Отменяем сегодняшний запуск десятой миссии Starlink, чтобы дать больше времени для проверки; команда работает над определением следующей возможности запуска. Объявим новую целевую дату после подтверждения (временного - ред.) диапазона", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Ранее в среду запуск был отменен за десять минут до старта из-за погодных условий.
Для используемой в запуске первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 это будет пятый полет, ранее она участвовала в испытательном беспилотном запуске Crew Dragon на МКС и трижды запускала на орбиту спутники, в том числе две партии интернет-спутников Starlink. Как сообщает SpaceX, в субботу компания вновь планирует совершить посадку первой ступени на платформу в Атлантическом океане для ее последующего использования.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов.
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РИА НаукаSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаSpaceX
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