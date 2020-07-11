SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink

"Отменяем сегодняшний запуск десятой миссии Starlink, чтобы дать больше времени для проверки; команда работает над определением следующей возможности запуска. Объявим новую целевую дату после подтверждения (временного - ред.) диапазона", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Standing down from today's launch of the tenth Starlink mission to allow more time for checkouts; team is working to identify the next launch opportunity. Will announce a new target date once confirmed with the Range— SpaceX (@SpaceX) July 11, 2020
Ранее в среду запуск был отменен за десять минут до старта из-за погодных условий.
Для используемой в запуске первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 это будет пятый полет, ранее она участвовала в испытательном беспилотном запуске Crew Dragon на МКС и трижды запускала на орбиту спутники, в том числе две партии интернет-спутников Starlink. Как сообщает SpaceX, в субботу компания вновь планирует совершить посадку первой ступени на платформу в Атлантическом океане для ее последующего использования.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов.