Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей

МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Штаб претендента в президенты Штаб претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико , находящегося сейчас в СИЗО КГБ, оспорил в суде ответ ЦИК республики на жалобу о почти 200 тысячах забракованных территориальными избиркомами подписей избирателей в поддержку выдвижения политика кандидатом на высший государственный пост.

Ранее ЦИК сообщил, что только шесть из семи претендентов на пост президента собрали необходимое для регистрации в качестве кандидатов количество достоверных подписей избирателей. Наибольшее число подписей было забраковано у Бабарико и экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало , причем последний не смог в итоге преодолеть барьер в необходимые 100 тысяч. Выборы президента назначены на 9 августа, 14 июля ЦИК на заседании рассмотрит вопрос о регистрации претендентов в качестве кандидатов.

"На этой неделе мы получили любопытный ответ от ЦИК на жалобу о проверке почти 200 000 подписей, которые не были приняты. В нем сказано, что Избирательный кодекс Республики Беларусь не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей. Еще нам намекнули, что признание недостоверным такого количества подписей вообще не имеет "правового значения", - отмечается в сообщении штаба Бабарико.

Согласно ответу ЦИК, количество установленных достоверных и учтенных подписей имеет правовое значение в случаях, когда их в целом по республике менее 100 тысяч, и это служит основанием для отказа в регистрации кандидатом.

"Мы не согласны с трактовкой комиссии. Поэтому вчера подали необходимую жалобу в суд Московского района Минска. Защита подписей стала долгим процессом", - заявили представители штаба экс-главы " Белгазпромбанка ".

В свою очередь штаб Цепкало в субботу сообщил, что начал получать протоколы о том, как избиркомы браковали подписи. "Подавляющее большинство подписей было забраковано по причине "в графе "дата" запись оставлена чужой рукой", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в штабе есть фото этих подписных листов. Заявляется, что "там даты написаны самими подписантами, выглядят абсолютно разными, и даже намёка нет на рисование, но комиссии их бракуют".

"Поэтому мы будем бороться за каждую подпись… По базе телефонов мы найдём тех людей, чьи подписи незаконно забракованы, и свяжемся с ними", - отмечается в сообщении.