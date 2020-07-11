https://ria.ru/20200711/1574216730.html
Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
Госдепартамент США в субботу предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае и заключения под стражу без доступа к консульской помощи. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:16
2020-07-11T17:16
китай
сша
в мире
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китай
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости.
Госдепартамент США
в субботу предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
и заключения под стражу без доступа к консульской помощи.
"Проявляйте повышенную осторожность в Китайской Народной Республике (КНР) в связи с произвольным применением местных законов в иных целях, чем поддержание правопорядка. Это необоснованное принуждение может включать задержание и использование запретов на выезд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Госдепартамент указывает, что граждане США могут быть задержаны без объяснения причин, им не будет предоставлен доступ к консульским службам США.
"Граждане США могут подвергаться длительным допросам и длительному содержанию под стражей по причинам, связанным с "государственной безопасностью". Сотрудники службы безопасности (КНР - ред.) могут задерживать и/или депортировать граждан США за отправку частных электронных сообщений с критикой правительства КНР", - предупреждает госдепартамент.
В последние месяцы отношения США и КНР серьезно обострились по целому ряду причин, в частности, из-за ситуации в Гонконге
и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Вашингтон обвиняет власти КНР в нарушении прав человека и международных обязательств, вводит санкции и ограничения против китайских компаний и чиновников. Пекин считает такую политику вмешательством во внутренние дела.