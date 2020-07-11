Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Госдепартамент Госдепартамент США в субботу предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае и заключения под стражу без доступа к консульской помощи.

"Проявляйте повышенную осторожность в Китайской Народной Республике (КНР) в связи с произвольным применением местных законов в иных целях, чем поддержание правопорядка. Это необоснованное принуждение может включать задержание и использование запретов на выезд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Госдепартамент указывает, что граждане США могут быть задержаны без объяснения причин, им не будет предоставлен доступ к консульским службам США.

"Граждане США могут подвергаться длительным допросам и длительному содержанию под стражей по причинам, связанным с "государственной безопасностью". Сотрудники службы безопасности (КНР - ред.) могут задерживать и/или депортировать граждан США за отправку частных электронных сообщений с критикой правительства КНР", - предупреждает госдепартамент.