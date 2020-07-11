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Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
Госдепартамент США в субботу предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае и заключения под стражу без доступа к консульской помощи. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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китай, сша, в мире

Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае

17:16 11.07.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Госдепартамент США в субботу предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае и заключения под стражу без доступа к консульской помощи.
"Проявляйте повышенную осторожность в Китайской Народной Республике (КНР) в связи с произвольным применением местных законов в иных целях, чем поддержание правопорядка. Это необоснованное принуждение может включать задержание и использование запретов на выезд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Госдепартамент указывает, что граждане США могут быть задержаны без объяснения причин, им не будет предоставлен доступ к консульским службам США.
"Граждане США могут подвергаться длительным допросам и длительному содержанию под стражей по причинам, связанным с "государственной безопасностью". Сотрудники службы безопасности (КНР - ред.) могут задерживать и/или депортировать граждан США за отправку частных электронных сообщений с критикой правительства КНР", - предупреждает госдепартамент.
В последние месяцы отношения США и КНР серьезно обострились по целому ряду причин, в частности, из-за ситуации в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Вашингтон обвиняет власти КНР в нарушении прав человека и международных обязательств, вводит санкции и ограничения против китайских компаний и чиновников. Пекин считает такую политику вмешательством во внутренние дела.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Вчера, 10:52
Китай примет ответные меры на введение США санкций из-за Синьцзяна
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