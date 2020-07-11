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Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
Российский препарат от коронавируса "Авифавир" эффективнее американского "Ремдесивира", дешевле и поставляется в таблетках, рассказал глава Российского фонда... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:16
авифавир
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кирилл дмитриев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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авифавир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество

Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"

17:16 11.07.2020
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Российский препарат от коронавируса "Авифавир" эффективнее американского "Ремдесивира", дешевле и поставляется в таблетках, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. РФПИ попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома.
"Наш препарат более эффективный, чем "Ремдесивир" американский... "Авифавир", во-первых, дешевле в несколько раз, чем "Ремдесивир", ...во-вторых, поставляется именно как таблетки, а не инъекции", - заявил Дмитриев в эфире канала "Россия 1".
Он добавил, что улучшение ситуации с коронавирусом в России дает возможность поставлять "Авифавир" в другие страны, имеющиеся мощности "позволяют обеспечить полностью российские регионы". "И также две другие компании тоже с похожим препаратом сейчас вышли, поэтому Россия будет полностью, безусловно, обеспечена данным препаратом", - сказал глава РФПИ.
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В среду одобрение Минздрава РФ получил третий российский препарат от COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир - это "Коронавир" компании "Р-Фарм". Первый препарат был одобрен в конце мая, это "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРара". Второй - "Арепливир" компании "Промомед" - в июне.
Помимо "Коронавира" "Р-Фарм" совместно с РФПИ создают предприятие с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, оно займется расширением выпуска олокизумаба - препарата от осложнений COVID-19 - и производством вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАвифавирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОбщество
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