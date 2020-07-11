Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Российский препарат от Кирилл Дмитриев. Российский препарат от коронавируса "Авифавир" эффективнее американского "Ремдесивира", дешевле и поставляется в таблетках, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ

"Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. РФПИ попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома.

"Наш препарат более эффективный, чем "Ремдесивир" американский... "Авифавир", во-первых, дешевле в несколько раз, чем "Ремдесивир", ...во-вторых, поставляется именно как таблетки, а не инъекции", - заявил Дмитриев в эфире канала "Россия 1".

Он добавил, что улучшение ситуации с коронавирусом в России дает возможность поставлять "Авифавир" в другие страны, имеющиеся мощности "позволяют обеспечить полностью российские регионы". "И также две другие компании тоже с похожим препаратом сейчас вышли, поэтому Россия будет полностью, безусловно, обеспечена данным препаратом", - сказал глава РФПИ.

В среду одобрение Минздрава РФ получил третий российский препарат от COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир - это "Коронавир" компании "Р-Фарм". Первый препарат был одобрен в конце мая, это "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРара". Второй - "Арепливир" компании "Промомед" - в июне.

Помимо "Коронавира" " Р-Фарм " совместно с РФПИ создают предприятие с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, оно займется расширением выпуска олокизумаба - препарата от осложнений COVID-19 - и производством вакцины.