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В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
Правоохранительные органы провели в испанском автономном сообществе Каталония операцию по пресечению пересдачи арендованного жилья туристам, сообщили РИА... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:18
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каталония, барселона (город), испания, в мире

В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры

17:12 11.07.2020 (обновлено: 17:18 11.07.2020)
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Испании
Сотрудники полиции в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Сотрудники полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 11 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы провели в испанском автономном сообществе Каталония операцию по пресечению пересдачи арендованного жилья туристам, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos de Escuadra.
По данным газеты País, в группу входили трое испанцев, трое украинцев, россиянин и марокканец.
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"Среди задержанных большинство испанцы и украинцы, есть ли там россияне, я не могу сейчас уточнить", - сказала представитель пресс-службы Mossos de Escuadra РИА Новости.
По ее словам, группа снимала у частных лиц квартиры и дома, после чего пересдавала их "на туристических интернет-платформах без разрешения владельца, что незаконно". "Более того, они переставали платить арендную плату владельцам", - добавила представитель ведомства. Она также уточнила, что речь идет "о большом количестве квартир".
Операция по задержанию проводилась в Барселоне, Оспиталет-де-Льобрегат и Виласар-де-Мар.
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КаталонияБарселона (город)ИспанияВ мире
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17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
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