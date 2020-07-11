В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры

"Среди задержанных большинство испанцы и украинцы, есть ли там россияне, я не могу сейчас уточнить", - сказала представитель пресс-службы Mossos de Escuadra РИА Новости.

По ее словам, группа снимала у частных лиц квартиры и дома, после чего пересдавала их "на туристических интернет-платформах без разрешения владельца, что незаконно". "Более того, они переставали платить арендную плату владельцам", - добавила представитель ведомства. Она также уточнила, что речь идет "о большом количестве квартир".