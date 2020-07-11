https://ria.ru/20200711/1574216651.html
В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
Правоохранительные органы провели в испанском автономном сообществе Каталония операцию по пресечению пересдачи арендованного жилья туристам, сообщили РИА... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:12
2020-07-11T17:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каталония, барселона (город), испания, в мире
МАДРИД, 11 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы провели в испанском автономном сообществе Каталония операцию по пресечению пересдачи арендованного жилья туристам, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos de Escuadra.
По данным газеты País
, в группу входили трое испанцев, трое украинцев, россиянин и марокканец.
"Среди задержанных большинство испанцы и украинцы, есть ли там россияне, я не могу сейчас уточнить", - сказала представитель пресс-службы Mossos de Escuadra РИА Новости.
По ее словам, группа снимала у частных лиц квартиры и дома, после чего пересдавала их "на туристических интернет-платформах без разрешения владельца, что незаконно". "Более того, они переставали платить арендную плату владельцам", - добавила представитель ведомства. Она также уточнила, что речь идет "о большом количестве квартир".
Операция по задержанию проводилась в Барселоне
, Оспиталет-де-Льобрегат и Виласар-де-Мар.