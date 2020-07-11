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В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заявило о 2994 новых случаях заражения вирусом COVID-19 и 30 летальных случаях за минувшие сутки. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
саудовская аравия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, саудовская аравия, в мире

В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом

17:06 11.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заявило о 2994 новых случаях заражения вирусом COVID-19 и 30 летальных случаях за минувшие сутки.
"Зафиксировано 2994 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заражений достигло 229 480. Также зафиксировано 2370 случаев выздоровления за сутки. Таким образом, общее количество выздоровевших человек достигло 165 396", - сообщается в заявлении минздрава.
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6 июля, 16:15Распространение нового коронавируса
В Саудовской Аравии выявили еще 4207 зараженных коронавирусом
Согласно заявлению ведомства, за минувшие сутки скончалось 30 больных коронавирусом. Всего в королевстве умерло 2181 человек с положительным результатом на вирус COVID-19.
Саудовская Аравия занимает первое место по количеству больных коронавирусом среди арабских стран и 14-е место в списке стран мира.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саудовская АравияВ мире
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17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
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