В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом

В Саудовской Аравии выявили еще 4207 зараженных коронавирусом

В Саудовской Аравии выявили еще 4207 зараженных коронавирусом

Согласно заявлению ведомства, за минувшие сутки скончалось 30 больных коронавирусом. Всего в королевстве умерло 2181 человек с положительным результатом на вирус COVID-19.