https://ria.ru/20200711/1574216428.html
В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заявило о 2994 новых случаях заражения вирусом COVID-19 и 30 летальных случаях за минувшие сутки. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:06
2020-07-11T17:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
саудовская аравия
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573963201.html
саудовская аравия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, саудовская аравия, в мире