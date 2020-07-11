Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи

"За минувшие сутки было выявлено 2734 случая заражения в Ираке, 95 летальных исходов и 1699 случаев выздоровления… Общее количество заражений достигло 75 194, случаев выздоровления - 43 079, умерло 3055 человек", - сообщается в заявлении минздрава.

В связи с опасением еще большего распространения коронавируса в Ираке местные власти предприняли комплекс мер для борьбы с пандемией, включая комендантский час, приостановку авиасообщения и прекращение занятий в школах и университетах.