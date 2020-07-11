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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574216400.html
Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
Министерство здравоохранения Ирака заявило о смерти 95 человек с коронавирусом за минувшие сутки, число летальных случаев в стране достигло 3055. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
ирак
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ирак, в мире

Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи

17:05 11.07.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanРаботники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак
Работники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака заявило о смерти 95 человек с коронавирусом за минувшие сутки, число летальных случаев в стране достигло 3055.
"За минувшие сутки было выявлено 2734 случая заражения в Ираке, 95 летальных исходов и 1699 случаев выздоровления… Общее количество заражений достигло 75 194, случаев выздоровления - 43 079, умерло 3055 человек", - сообщается в заявлении минздрава.
В связи с опасением еще большего распространения коронавируса в Ираке местные власти предприняли комплекс мер для борьбы с пандемией, включая комендантский час, приостановку авиасообщения и прекращение занятий в школах и университетах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
09:52Распространение нового коронавируса
Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИракВ мире
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