https://ria.ru/20200711/1574216400.html
Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
Министерство здравоохранения Ирака заявило о смерти 95 человек с коронавирусом за минувшие сутки, число летальных случаев в стране достигло 3055. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:05
2020-07-11T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
ирак
в мире
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ирак
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, ирак, в мире