КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате, сообщил в субботу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Украинские шахтеры 30 июня начали бессрочную акцию протеста у офиса президента с требованием выплатить им долги по зарплате. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство погасило задолженность перед шахтерами. Позже Волынец сообщил, что шахтеры также требуют обеспечить безопасные условия труда, устойчивую работу украинских предприятий и выступают против импорта российской электроэнергии и угля.
"С сегодняшнего дня всеукраинская бессрочная акция протеста шахтеров стала историей. Одиннадцать дней понадобилось шахтерам "Львовуголь", "Добропольеуголь", "Волыньуголь", "Селидовуголь", "Первомайскуголь", "Мирноградуголь", чтобы власть услышала людей. Чтобы была восстановлена работа по угледобыче, чтобы главный должник перед украинскими шахтами ОАО "Центрэнерго" взяло на себя обязательство работать на украинском угле, чтобы жили шахтерские семьи, шахтерские города", - написал он в Facebook.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.