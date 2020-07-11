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Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 54 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:00
коронавирус covid-19
коронавирусы
кувейт
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, коронавирусы, кувейт, в мире

Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек

17:00 11.07.2020
63
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 54 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 478 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 54 058, выздоровели 43 961 человек, скончались 386.
Отмечается, что всего с начала пандемии в стране провели более 429 тысяч тестов на COVID-19.
Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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