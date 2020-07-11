Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек

По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 478 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 54 058, выздоровели 43 961 человек, скончались 386.

Отмечается, что всего с начала пандемии в стране провели более 429 тысяч тестов на COVID-19.

Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.