Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 54 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 478 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 54 058, выздоровели 43 961 человек, скончались 386.
Отмечается, что всего с начала пандемии в стране провели более 429 тысяч тестов на COVID-19.
Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.
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