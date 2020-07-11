https://ria.ru/20200711/1574215915.html
В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
Оперативный штаб правительства Хабаровского края решил продлить ограничительные меры в связи с коронавирусом до 26 июля, в крае сохраняется запрет на проведение РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:51
2020-07-11T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хабаровский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 11 июл – РИА Новости.
Оперативный штаб правительства Хабаровского края
решил продлить ограничительные меры в связи с коронавирусом до 26 июля, в крае сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и работу досуговых центров, сообщили власти региона.
С 11 июня в крае начался первый этап снятия ограничений - открылись дежурные группы в детсадах, летние кафе, фитнес-центры и некоторые магазины промтоваров. В крае остаются под запретом массовые мероприятия, работа ресторанов, сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Ранее территориальное управление Роспотребнадзора
рекомендовало правительству продлить ограничения до 7 августа из-за того, что количество заболевших не снижается.
"В соответствии с решением краевого оперативного штаба ряд ограничительных мероприятий в регионе продлевается с 13 июля на 14 календарных дней. Однако, согласно постановлению главы регионального управления Роспотребнадзора, ограничения могут действовать вплоть до 7 августа, если эпидситуация в регионе не улучшится", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции на дому продлен для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжёлыми заболеваниями. Останутся закрытыми ночные клубы, кинотеатры, кинозалы, рестораны, детские игровые комнаты и общественные бани. Проводить массовые мероприятия также запрещено.
По данным минздрава края, в субботу в крае зарегистрировано 103 новых заболевших инфекцией, в пятницу было 100 новых случаев, в четверг - 96. Всего с начала пандемии в крае заболели более 5,2 тысячи человек, из них 37 умерли. Более 2,6 тысячи человек вылечились. В настоящее время 35 пациентов инфекционных госпиталей находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.