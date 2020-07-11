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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574215842.html
СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
Власти Тегерана приняли решение вернуть ряд ограничений из-за опасений распространения коронавируса в иранской столице, сообщило агентство Fars со ссылкой на... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
тегеран (город)
иран
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, хасан роухани, тегеран (город), иран, в мире

СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19

16:48 11.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 июл – РИА Новости. Власти Тегерана приняли решение вернуть ряд ограничений из-за опасений распространения коронавируса в иранской столице, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - в четверг, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
По данным агентства, губернатор столичного региона Ануширван Мохсени Бандпей сообщил о запрете на проведение траурных и свадебных мероприятий в мечетях и залах соответственно, поскольку в Тегеране растет число заражений.
Подобное решение принято после высказанной руководством Ирана обеспокоенности, что подобного рода мероприятия значительно повышают риски распространения коронавируса из-за больших скоплений людей.
Кроме того, по данным агентства, штаб по противодействию коронавирусу в Тегеране решил на неделю закрыть спортивные залы, а также бассейны.
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В то же время со стороны штаба к губернатору Тегерана поступил запрос запретить собрания более 10 человек.
В целом же серьезных ограничений на работу бизнеса и предприятий, предполагающих большое скопление людей, не принималось. В конце мая власти Ирана дали зеленый свет работе торговых точек с наибольшими рисками распространения коронавируса, еще в апреле возобновив работу менее опасных мест.
Президент Ирана Хасан Роухани на фоне распространения заболеваемости сообщил, что власти не могут позволить остановить работу экономики страны, заявив о необходимости соблюдать медицинские предписания, в том числе ношение масок, ставшее обязательным в закрытых помещениях и общественных местах с 5 июля.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - так, что в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двузначных показателей до трехзначных. При этом власти говорят, что страна по-прежнему переживает первую волну коронавируса.
В настоящий момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 255 тысяч случаев заражения, из которых 12,6 тысячи - со смертельным исходом. Выздоровели порядка 217,7 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиТегеран (город)ИранВ мире
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