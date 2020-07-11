СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19

ТЕГЕРАН, 11 июл – РИА Новости. Власти Власти Тегерана приняли решение вернуть ряд ограничений из-за опасений распространения коронавируса в иранской столице, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - в четверг, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

По данным агентства, губернатор столичного региона Ануширван Мохсени Бандпей сообщил о запрете на проведение траурных и свадебных мероприятий в мечетях и залах соответственно, поскольку в Тегеране растет число заражений.

Подобное решение принято после высказанной руководством Ирана обеспокоенности, что подобного рода мероприятия значительно повышают риски распространения коронавируса из-за больших скоплений людей.

Кроме того, по данным агентства, штаб по противодействию коронавирусу в Тегеране решил на неделю закрыть спортивные залы, а также бассейны.

В то же время со стороны штаба к губернатору Тегерана поступил запрос запретить собрания более 10 человек.

В целом же серьезных ограничений на работу бизнеса и предприятий, предполагающих большое скопление людей, не принималось. В конце мая власти Ирана дали зеленый свет работе торговых точек с наибольшими рисками распространения коронавируса, еще в апреле возобновив работу менее опасных мест.

Президент Ирана Хасан Роухани на фоне распространения заболеваемости сообщил, что власти не могут позволить остановить работу экономики страны, заявив о необходимости соблюдать медицинские предписания, в том числе ношение масок, ставшее обязательным в закрытых помещениях и общественных местах с 5 июля.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - так, что в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двузначных показателей до трехзначных. При этом власти говорят, что страна по-прежнему переживает первую волну коронавируса.

В настоящий момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 255 тысяч случаев заражения, из которых 12,6 тысячи - со смертельным исходом. Выздоровели порядка 217,7 тысячи человек.