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В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев снял запрет на работу торговых центров и предприятий общественного питания, который был введен из-за угрозы... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пензенская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пензенская область, общество

В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров

16:48 11.07.2020
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© Depositphotos / can400Пенза
Пенза
© Depositphotos / can400
САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев снял запрет на работу торговых центров и предприятий общественного питания, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
Белозерцев ввел в области с 16 марта по 25 июля режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. C 19 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений, разрешив работу объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Пензенской области сняты ограничения в работе торговых центров и сферы общественного питания. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора в субботу, 11 июля", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям необходимо руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Всего в области лабораторно подтверждено 5699 случаев коронавируса. Скончались 63 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 5143.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пензенская областьОбщество
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