В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров

САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев снял запрет на работу торговых центров и предприятий общественного питания, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
Белозерцев ввел в области с 16 марта по 25 июля режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. C 19 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений, разрешив работу объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
"В Пензенской области сняты ограничения в работе торговых центров и сферы общественного питания. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора в субботу, 11 июля", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям необходимо руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Всего в области лабораторно подтверждено 5699 случаев коронавируса. Скончались 63 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 5143.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.