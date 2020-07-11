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В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Один военнослужащий национального директората безопасности Афганистана погиб, еще по меньшей мере трое получили ранения в результате взрыва бомбы в провинции... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:44
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афганистан, талибан, в мире

В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы

16:44 11.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Один военнослужащий национального директората безопасности Афганистана погиб, еще по меньшей мере трое получили ранения в результате взрыва бомбы в провинции Пактия на востоке страны, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на полицию.
Как сообщил начальник полиции провинции полковник Лотфалла Камран, инцидент произошел в субботу утром. Пострадавшие военнослужащие были доставлены в больницу.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России
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АфганистанТалибанВ мире
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