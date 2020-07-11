Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 298

"В Азербайджане выявлен еще 531 случай заражения коронавирусом, 514 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 23 521 факт заражения коронавирусной инфекцией, 14 607 человек вылечились, 298 скончались, 8616 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.