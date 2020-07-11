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https://ria.ru/20200711/1574215620.html
Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 298
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 23 521, за сутки инфекция выявлена еще у 531 человека, всего в стране умерли 298... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:41
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, азербайджан, в мире

Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 298

16:40 11.07.2020 (обновлено: 16:41 11.07.2020)
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 11 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 23 521, за сутки инфекция выявлена еще у 531 человека, всего в стране умерли 298 человек с COVID-19, сообщил в субботу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлен еще 531 случай заражения коронавирусом, 514 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 23 521 факт заражения коронавирусной инфекцией, 14 607 человек вылечились, 298 скончались, 8616 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 560 356 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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