Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 298

БАКУ, 11 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 23 521, за сутки инфекция выявлена еще у 531 человека, всего в стране умерли 298 человек с COVID-19, сообщил в субботу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлен еще 531 случай заражения коронавирусом, 514 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 23 521 факт заражения коронавирусной инфекцией, 14 607 человек вылечились, 298 скончались, 8616 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 560 356 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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