https://ria.ru/20200711/1574215012.html
В Сербии за сутки скончались 12 больных COVID-19
В Сербии за прошедшие сутки скончались 12 больных COVID-19, выявлено 345 зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:22
2020-07-11T16:22
распространение нового коронавируса
ана брнабич
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белград (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ана брнабич, сербия, белград (город), в мире
БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости.
В Сербии
за прошедшие сутки скончались 12 больных COVID-19, выявлено 345 зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила ранее, что предыдущие сутки стали худшими в Сербии за период пандемии COVID-19, были зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших. В субботу министр здравоохранения Златибор Лончар рассказал, что за ночь только в Белграде врачи осмотрели 3,2 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус.
"За прошедшие 24 часа выявлено 345 больных COVID-19, общее число с начала пандемии достигло 18 073. Скончались 12 пациентов, всего умерли 382 человека", - указал минздрав.
Брнабич накануне заявила, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших. Главной причиной она назвала "недисциплинированное поведение граждан 5-6 дней назад". Что касается прошедших в минувшие четыре дня в Сербии массовых антиправительственных выступлений, то, по оценке премьера Сербии, это отразится на росте количества заболеваний еще через три-четыре дня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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