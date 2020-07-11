В Сербии за сутки скончались 12 больных COVID-19

БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости. В Сербии за прошедшие сутки скончались 12 больных COVID-19, выявлено 345 зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила ранее, что предыдущие сутки стали худшими в Сербии за период пандемии COVID-19, были зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших. В субботу министр здравоохранения Златибор Лончар рассказал, что за ночь только в Белграде врачи осмотрели 3,2 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус.

"За прошедшие 24 часа выявлено 345 больных COVID-19, общее число с начала пандемии достигло 18 073. Скончались 12 пациентов, всего умерли 382 человека", - указал минздрав.

Брнабич накануне заявила, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших. Главной причиной она назвала "недисциплинированное поведение граждан 5-6 дней назад". Что касается прошедших в минувшие четыре дня в Сербии массовых антиправительственных выступлений, то, по оценке премьера Сербии, это отразится на росте количества заболеваний еще через три-четыре дня.