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В Сербии за сутки скончались 12 больных COVID-19
В Сербии за прошедшие сутки скончались 12 больных COVID-19, выявлено 345 зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:22
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ана брнабич, сербия, белград (город), в мире

В Сербии за сутки скончались 12 больных COVID-19

16:22 11.07.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРабота службы скорой помощи
Работа службы скорой помощи
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Работа службы скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости. В Сербии за прошедшие сутки скончались 12 больных COVID-19, выявлено 345 зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила ранее, что предыдущие сутки стали худшими в Сербии за период пандемии COVID-19, были зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших. В субботу министр здравоохранения Златибор Лончар рассказал, что за ночь только в Белграде врачи осмотрели 3,2 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус.
"За прошедшие 24 часа выявлено 345 больных COVID-19, общее число с начала пандемии достигло 18 073. Скончались 12 пациентов, всего умерли 382 человека", - указал минздрав.
Брнабич накануне заявила, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших. Главной причиной она назвала "недисциплинированное поведение граждан 5-6 дней назад". Что касается прошедших в минувшие четыре дня в Сербии массовых антиправительственных выступлений, то, по оценке премьера Сербии, это отразится на росте количества заболеваний еще через три-четыре дня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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