https://ria.ru/20200711/1574214982.html
СМИ: семья Захарова потребовала от Ефремова более 40 миллионов рублей
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, попросила возместить моральный ущерб в размере более 40 миллионов рублей. Об этом сообщила... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:22
2020-07-11T16:29
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574171657.html
Павлуша Кукакин
Наконец-то гиены пустили слюну. Я уже который день спрашиваю здесь о том зачем потерпевшим нужен адвокат ведь УК РФ предусматривает наказание по статьям. Вот читайте о том во сколько родня оценила труп отца. А как всё красиво начиналось мол они денег не берут когда предлагали только в тюрьму сажать.
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Ярослав Погодин
Вы статью в самом МК по ссылке прочитайте. Адвокат Ефремова продолжает оказывать давление на родственников убитого через СМИ. А на этику он плевал как сам недавно заявил.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия