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СМИ: семья Захарова потребовала от Ефремова более 40 миллионов рублей
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, попросила возместить моральный ущерб в размере более 40 миллионов рублей. Об этом сообщила... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:29
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574171657.html
Наконец-то гиены пустили слюну. Я уже который день спрашиваю здесь о том зачем потерпевшим нужен адвокат ведь УК РФ предусматривает наказание по статьям. Вот читайте о том во сколько родня оценила труп отца. А как всё красиво начиналось мол они денег не берут когда предлагали только в тюрьму сажать.
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Вы статью в самом МК по ссылке прочитайте. Адвокат Ефремова продолжает оказывать давление на родственников убитого через СМИ. А на этику он плевал как сам недавно заявил.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

СМИ: семья Захарова потребовала от Ефремова более 40 миллионов рублей

16:22 11.07.2020 (обновлено: 16:29 11.07.2020)
13459
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, попросила возместить моральный ущерб в размере более 40 миллионов рублей. Об этом сообщила газета "Московский комсомолец".
Несколько томов уголовного дела скоро направят в прокуратуру. Первыми с материалами дела ознакомились представители семьи погибшего.
По информации издания, гражданская жена Сергея Захарова также намерена примкнуть к списку потерпевших.

ДТП с участием Ефремова

Михаил Ефремов 8 июня на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Lada", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он умер в больнице.
Экспертиза показала, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Наконец-то гиены пустили слюну. Я уже который день спрашиваю здесь о том зачем потерпевшим нужен адвокат ведь УК РФ предусматривает наказание по статьям. Вот читайте о том во сколько родня оценила труп отца. А как всё красиво начиналось мол они денег не берут когда предлагали только в тюрьму сажать.
11 июля, 16:46
Павлуша Кукакин
17000210
Вы статью в самом МК по ссылке прочитайте. Адвокат Ефремова продолжает оказывать давление на родственников убитого через СМИ. А на этику он плевал как сам недавно заявил.
11 июля, 17:11
Ярослав Погодин
1000001
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