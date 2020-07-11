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Автомобиль с силовиками подорвался на мине в Донбассе, сообщили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала подрыв на мине автомобиля с украинскими военнослужащими у линии соприкосновения РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:21
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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донбасс
луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

Автомобиль с силовиками подорвался на мине в Донбассе, сообщили в ЛНР

16:21 11.07.2020
1626
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПередача заключенных Украине представителями ЛНР
Передача заключенных Украине представителями ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала подрыв на мине автомобиля с украинскими военнослужащими у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об установке запрещенных противопехотных мин саперами 30-й и 93-й бригад украинских силовиков в районах четырех подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения, а также более 300 противотанковых мин в районе подконтрольного Киеву города Попасная.
"В результате наезда автомобиля ВС Украины на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение", - заявил Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, грузовик подорвался у линии соприкосновения в районе города Попасная.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
15:54
ЛНР обвинила Киев в установке 300 мин у линии соприкосновения
4020223
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
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