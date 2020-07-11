Автомобиль с силовиками подорвался на мине в Донбассе, сообщили в ЛНР

Ранее Народная милиция ЛНР заявила об установке запрещенных противопехотных мин саперами 30-й и 93-й бригад украинских силовиков в районах четырех подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения, а также более 300 противотанковых мин в районе подконтрольного Киеву города Попасная.