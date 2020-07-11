Автомобиль с силовиками подорвался на мине в Донбассе, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала подрыв на мине автомобиля с украинскими военнослужащими у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об установке запрещенных противопехотных мин саперами 30-й и 93-й бригад украинских силовиков в районах четырех подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения, а также более 300 противотанковых мин в районе подконтрольного Киеву города Попасная.
"В результате наезда автомобиля ВС Украины на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение", - заявил Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, грузовик подорвался у линии соприкосновения в районе города Попасная.