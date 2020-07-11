Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574214537.html
СБУ пресекла нелегальную добычу нефти под Ивано-Франковском
Служба безопасности Украины пресекла нелегальную добычу нефти из государственной скважины в Ивано-Франковской области: злоумышленники успели добыть "черного... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:05
ивано-франковская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_0:0:3059:1721_1400x0_80_0_0_40f2e1eb1a065632f6e602c5240f5fe6.jpg
https://ria.ru/20200710/1574160219.html
1
ивано-франковская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_0:0:3059:1721_1400x0_80_0_0_40f2e1eb1a065632f6e602c5240f5fe6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_17:0:2746:2047_1400x0_80_0_0_accf838e3611073c686f559a31c4e440.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_358:0:2405:2047_1400x0_80_0_0_36a9ff61cd7ab5bad5beba9168a8b870.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивано-франковская область, украина, в мире

СБУ пресекла нелегальную добычу нефти под Ивано-Франковском

16:05 11.07.2020
353
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины пресекла нелегальную добычу нефти из государственной скважины в Ивано-Франковской области: злоумышленники успели добыть "черного золота" более чем на 37 тысяч долларов и продавали сырье на нефтеперерабатывающие заводы на востоке страны, сообщила пресс-служба ведомства.
"Оперативники спецслужбы установили, что совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе Ивано-Франковской области. Дельцы успели добыть нефти более чем на 1 миллион гривен (более 37 тысяч долларов - ред.) по рыночным ценам и незаконно реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины. Для легализации сырья коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций", - отмечается на сайте.
По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии должностных лиц одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина. По оперативным данным, в дальнейшем коммерсанты планировали начать нелегальную добычу и на других скважинах.
В ходе обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные, вероятно, полученные от противоправной деятельности. Для оценки ущерба окружающей среде от загрязнения земель разлитой нефтью привлечены эксперты.
Нефтяная качалка
Вчера, 12:11
Эксперт оценил прогноз о росте цены на нефть до 150 долларов за баррель
В рамках уголовного дела продолжаются неотложные следственные действия. В частности, устанавливается весь круг лиц, причастных к сделке. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
1220000
Обсудить 1
Ивано-Франковская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что карантин на Украине дал результаты
Боец спецподразделения в Багдаде
Иракские силовики смогут стрелять в преступников на границе с Ираном
Передача заключенных Украине представителями ЛНР
Автомобиль с силовиками подорвался на мине в Донбассе, сообщили в ЛНР
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Латвии еще восемь человек заболели COVID-19
Машина патрульной полиции Украины
В здания двух кафе в Полтаве бросили взрывные устройства
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе
Самолет авиакомпании Россия
Авиакомпания "Россия" проверит информацию о "дожде" в самолете
ЮАР, полиция
Полиция освободила заложников в церкви близ Йоханнесбурга
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
СМИ: семья Захарова потребовала от Ефремова более 40 миллионов рублей
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
ЛНР обвинила Киев в установке 300 мин у линии соприкосновения
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Около 70 процентов афганских парламентариев заразились коронавирусом
Танцующий светофор на Цветном бульваре в Москве. Стоп-кадр видео
В Москве на Цветном бульваре установили "танцующий" светофор
Памятник полякам убитым на Волыни в Гданьске
Потомок жертв Волынской резни призвал не делать на этом политику
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:48Рада планирует рассмотреть изменения в избирательный кодекс
17:43Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
Лента новостейМолния