СБУ пресекла нелегальную добычу нефти под Ивано-Франковском

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины пресекла нелегальную добычу нефти из государственной скважины в Ивано-Франковской области: злоумышленники успели добыть "черного золота" более чем на 37 тысяч долларов и продавали сырье на нефтеперерабатывающие заводы на востоке страны, сообщила пресс-служба ведомства.
"Оперативники спецслужбы установили, что совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе Ивано-Франковской области. Дельцы успели добыть нефти более чем на 1 миллион гривен (более 37 тысяч долларов - ред.) по рыночным ценам и незаконно реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины. Для легализации сырья коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций", - отмечается на сайте.
По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии должностных лиц одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина. По оперативным данным, в дальнейшем коммерсанты планировали начать нелегальную добычу и на других скважинах.
В ходе обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные, вероятно, полученные от противоправной деятельности. Для оценки ущерба окружающей среде от загрязнения земель разлитой нефтью привлечены эксперты.
В рамках уголовного дела продолжаются неотложные следственные действия. В частности, устанавливается весь круг лиц, причастных к сделке. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.