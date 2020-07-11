СБУ пресекла нелегальную добычу нефти под Ивано-Франковском

"Оперативники спецслужбы установили, что совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе Ивано-Франковской области. Дельцы успели добыть нефти более чем на 1 миллион гривен (более 37 тысяч долларов - ред.) по рыночным ценам и незаконно реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины. Для легализации сырья коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций", - отмечается на сайте.